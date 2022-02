Viroloogia professor Irja Lutsar ütles Postimehe otsesaates, et peame hakkama liikuma koroonapiirangute ja -passide kaotamise poole. Enne on vaja aga ekspertidel teha selgeks, millise viirusega on täna üldse tegemist. «Vaja on, et eksperdid istuksid maha ja vaidleksid läbi, missuguse haigusega on praegu tegemist,» sõnas ta.