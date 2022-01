Eesti ja eestlaste kunsti lühiajalugu. Milline on seis igavesena tunduva vastuoluga kahe koolkonna vahel, kus ühel pool on need, kelle paleuseks on kunst kunsti pärast ja teised ütlevad, et kunst peaks olema rakenduslik, sest ka igapäevast elu on vaja kuidagi kaunistada? Milline kunst on jäävam kui meie elu?