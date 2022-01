Euroopa parlamendi saadik Marina Kaljurand (SDE) arvab, et pärast viimastel nädalate peetud kohtumisi NATO ja Venemaa vaheliste pingete lõdvendamiseks, on kõik otsad lahti. Ta sõnas, et muidugi on hea kui diplomaadid suhtlevad, aga see ei välista veel sõja puhkemist Ukrainas. «Eks Venemaa delegatsioon sõitis pärast kolmapäevast kohtumist koju, kandis kõik Putinile ette ja küllap Putin siis otsustab, mida ta edasi teeb.»