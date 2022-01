Jevgeni Ossinovski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) leidis Postimehe otsesaates, et tänases kriitilises olukorras on riigikogus tõstatunud ka uue valitsuse moodustamise teema. «Samas ma usun, et praegune valitsus töötab edasi. Omaette küsimus on muidugi selles, kas see on halb või hea,» märkis ta. Urmas Reinsalu (Isamaa) leidis, et tema silmad pole veel sellist riigijuhtimist näinud. «See on valitsusele poliitiline agoonia,» sõnas ta ja lisas, et erakond Isamaa plaanib valitsuse umbusaldamist.