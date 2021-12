«Olen vaktsineeritud umbes üheksa kuud tagasi. Alates 1. veebruarist ma ei saa enam siia saatessegi tulla, sest mul ei oleks kehtivat vaktsineerimispassi. Kuigi olen alles poolteist kuud tagasi covid-19 läbi põdenud. Terve Eesti sai meedia kaudu teada, et peapiiskop on Kanadas covidi-vangis, aga meie terviseamet ei ole suutnud lahendada olukorda, kuidas minu covidi läbi põdemine sissekanda digilukku, et ma saaksin endale alla laadida läbipõdemise tõendi,» sõnas ta.