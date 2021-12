Taimetark Kristel Vilbaste: allikavesi võib muu valu kõrval ka armuvalu ära võtta

Kristel Vilbaste on 2021. aastal pärjatud Hea Sõna auhinnaga ja avaldanud mitu loodust ja ravimtaimi tutvustavat bestsellerit. Uues raamatus «Meie maarohud» on lähenemine isiklikum. Autor jutustab oma lapsepõlvest, avaldab suguvõsa tarkusi, aga kõneleb ka imerohtudest ja moevooludest, terveks söömisest, taimedega tossutamisest, herbaariumi tegemisest, metsas toidu leidmisest, taimeravi võlujõust. Enda kogemuse põhjal räägib ta sellestki, kuidas tegelda taimedega nii, et kogumiskirg ei tapaks, vaid aina tugevdaks armastust nende vastu.

«Õhtu!» saates rääkis Kristel Vilbaste, et Eesti on üks vähestest riikidest maailmas, kus allikavesi on nõnda kergesti kättesaadav. Kuna see on väga puhas ja tervislik, võiksid eestlased oma maapõuest voolavat nestet ka rohkem juua.