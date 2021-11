Otse Postimehest ⟩ Randpere: Ansip osaleb võimuvõitluses, et võidaks talle meeldiv osapool ja pakuks talle hüvesid

Reformierakondlane Valdo Randpere kommenteeris Postimehe otsesaates erakonna endise esimehe Andrus Ansipi kriitikat Kaja Kallase suunal sellega, et erakondades ja poliitikas laiemalt toimubki pidev võimuvõitlus. Randpere sõnul Kaja Kallas lihtsalt ei meeldi Ansipile. «Leian, et Andrus käitus väga rumalalt ja et ta sellega jätkab ei ole küll arusaamatu, aga on väga taunitav,» sõnas ta.