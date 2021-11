Postimehe uuriva toimetuse juhataja ja siseministeerium endine sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koort nentis saates «Otse Postimehes», et võime hübriidrünnaku korral sattuda NATO n-ö pehmeks kõhualuseks. «Ma väga loodan, et okastraadi rullid on juba laetud autodesse ja nad sõidavad Lõuna-Eestisse meie riigipiirile, et vähemalt ajutised tõkked paika panna,» sõnas ta, lisades, et meil pole aega oodata riigipiiri valmimist neli aastat.



Endine kaitseministeeriumi asekantsler Meelis Oidsalu nentis, et peaksime olema valmis hästi pikaks kriisiks. «Peame olema valmis, et see ränderelv on julgeoleku maailma uus covid, mis tulebki erinevate lainetena võib-olla järgmised kümme aastat,» hoiatas ta.