Energeetikaekspert Raivo Vare nentis Postimehe otsesaates, et külma talve korral võib Euroopas tekkida energiadefitsiit, mis viib hinnad lakke. «Ennustatakse, et tipud võivad aeg-ajalt olla suuremad, kui seni nähtud. Kas energiahind langeb sinna, kuhu seni on nähtud? Seda vaevalt,» arvas ta.