Tänases saates saame teada, kuidas saada hakkama kärgperes ilma probleemideta? Külas on pereterapeut Katrin Saali Saul. Lisaks uurime, miks näitlejad Jan Uuspõld ja Ott Kartau mõistsid, et Eestis on ikka väga hea elada ning millised robotid hakkavad meil tulevikus kodus abiks olema.