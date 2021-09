Otse Eloga ⟩ Tanel Kiik: mul ei ole plaanis tagasi astuda

Tanel Kiik ütles tänases saates, et ta ei plaani tagasi astuda. «Kõige hullem, mis me teha saame, on teha sellest Tanel Kiige eraprojekt. Minu tagasiastumine ei tõsta vaktsineerimisprotsenti ja rohkem rõõmustaksid sellest vaktsineerimisvastased,» ütles Tanel Kiik. Täna oleks pidanud valitsuse poolt seatud eesmärgi järgi olema vaktsineeritud 70% täisealistest elanikkonnast. See eesmärk jäi täitmata ja opositsioon nõuab tervise- ja tööminister Tanel Kiige tagasiastumist.