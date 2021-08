Otse Postimehest ⟩ Lastevanemate liidu juhatuse liige: ühiskond on puberteedis

Pehmelt öeldes väga. Kui me täna optimistlikult tagasi vaatame, siis võime öelda, et saime hakkama – jah, me oleme elus ja lapsed on ka elus, aga peame endale tunnistama, et kvaliteedilt ei olnud see õpe see, mida meie lapsed vajaksid. Nüüd on paras aeg teha korrektiive.