Muret teeb meie õigushariduse kvaliteet kõige laiemas tähenduses ja eriti selle õigushariduse kvaliteedi jätkusuutlikkus. Lühidalt on pöördumise esitajad ja meie poolt esindatavad organisatsioonid jõudnud arusaamiseni, et nii nagu siiamaani meile on seda õigusharidust antud, niimoodi enam jätkata ei saa. Kõige kesksem probleem on see, et see õigusharidus, mida praegune haridussüsteem võimaldab anda, ei taga piisavalt kvaliteeti ja ei vasta Eesti vajadustele.