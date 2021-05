Kui kohal on ansambel Apelsin koos Ivo Linna Ja Sepo Seemaniga, siis on põhjust kontrollida, kas kuulsad lood on neile igatpidi tuttavad. Katrin Karisma nimi ei vaja tutvustamist! Räägime tema kirevast elust ja põnevatest lavapartneritest läbi aegade. Suur pimetest - maitseme ja hindame erinevaid lihatooteid!