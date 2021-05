Öeldakse - kui tahad kaaslast tundma õppida, mine temaga reisile. Carola Madis, Eeva Esse ja Kethi Uibomägi läksid. Mis sellest kõigest välja tuli, selgub õige pea! Gameboy Tetris käis kaks kuud tagasi meie juures kaalumas - kontrollime nüüd kui palju ta on suutnud alla võtta? The Swingers on stuudios oma uue lauluga! Lisaks kontrollime kuidas see aasta kodus istumist on neile mõjunud, algab lõbus mäng "Muusiku rooste kontroll!".