Tallinnas kinni peetud varem karistamata Andres on kaua töötanud lasteasutuses ning senise info põhjal võis ta selliseid tegusid toime panna juba 1990. aastate keskpaigast alates. Vanalinna Hariduskolleegiumi pikaaegne juht, kes palkas Andrese kooli kojameheks ütles, et tal oli sisetunne, et mehega on midagi valesti.