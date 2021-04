Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) teadur Martin Hurt leidis Postimehe otsesaates, et riigieelarve tasakaal on küll tähtis, aga mitte olulisem kui riigikaitse. Julgeolekuekspert leiab, et pigem on vaja riigikaitsesse raha juurde suunata nagu on teinud meie naaberriigid. «Pandeemia tabas tervet maailma, aga riigid meie regioonis pigem panevad raha riigikaitsesse juurde, mitte ei kärbi,» märkis ta.