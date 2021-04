Eesti on juba hulk aastaid Euroopa Kosmoseagentuuri täieõiguslik liige ning iga kosmosemissioonidesse pandud euro võiks meile mitu eurot tagasi tuua, selgub Mart Noormaa intervjuust, kes on Tartu Ülikooli kosmose- ja kaitsetehnoloogia professor ning ka AS Milremi teadusarendusdirektor.