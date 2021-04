Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder kinnitas Postimehe otsesaates, et jõuline taktika politsei sekkumiseks Toompea meeleavaldusel möödunud pühapäeval oli tema otsus. Ta leidis, et see oli õige samm ja ametist tagasiastumiseks ta põhjust ei näe.