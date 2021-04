Peaminister Kaja Kallas nentis Postimehe otsesaates, et koolide piirkonniti avamine on võimalik ja selle küsimuse juurde tuleb valitsus tagasi järgmisel nädalal. «Me täna kabinetinõupidamisel seda otsust ei teinud, aga järgmisel teisipäeval arutame edasi – kas koolide avamisega saaks edasi liikuda nii, et piirkonnas, kus ohutase on oranžis või kollases, saaks paremini koolielu korraldada,» märkis ta.