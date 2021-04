Hea linn on selline, kus on ruumi nii autodele, ratturitele kui hipsteritele ning linna vereringe toimib. Kuidas seda vereringet Tallinnas ergutada, räägib multitalent, arhitekt ja kunstnik Vilen Künnapu tänastes «Raudsaare dialoogides». Tartu keskust on Künnapu juba suutnud nihutada, olles kavandanud Tigutorni ja AHHAA keskuse.