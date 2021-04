Võru andis küll lahingu, kuid favoriit asus finaalseeriat juhtima

Võru naiskonna peatreener Raivo Jeenase sõnul sai Meistriliiga poolfinaalseerias määravaks suurem kogemustepagas. «Poolfinaalis tõid edu kogemused ja vaimne meelekindlus,» rääkis Jeenas. Juhendaja rõhutab, et finaalseerias on võrulannadel vaid võita: «finaalis on iga võidetud punkt kuldne, iga kaotatud punkt hõbedane.»