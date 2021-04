«Krimi» saade tähistab täna oma 800-ndat juubelit! Küsime endistelt saatejuhtidelt, mille kõigega on nad pidanud silmitsi seisma. Tuleb välja, et välismaal poode tühjendavad noored võivad hoopis ise inimkaubanduse ohvrid olla. Räägime, kuidas sellistesse skeemidesse sattumist vältida! Koostame homseks ise teile kõikidele horoskoobi! Piretil on riideprobleem. Appi tõttavad staarõmblejad Robert ja Jüri.