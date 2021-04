Meil on külas kits Millie, kes naudib tõeliseks lemmikloomaks olemist, sest laudas tal magada ei kästa tal ja väike uinak perenaise kaisus on tema jaoks tavaline. Algab uus ja lõbus rubriik " Rollid sassis, sassis rollid!" Külalisteks on poliitik Aivar Riisalu ja kunstnik Triinu Paomets ehk Lepatriinu. Saatejuhid peidavad end ühe tuntud kodumaise muusikavideo sisse!