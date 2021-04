Piret ja Amani Kiivikas pannakse proovile - kas nad saaksid Eesti kaitsmisega hakkama! Stuudios on ratastel juuksuribuss, mis on Euroopale mitu tiiru peale teinud. Populaarne hüpnotisöör Ants Rootslane ütleb, et kriisiaeg on kaasa toonud enneolematult palju kõrvalsuhteid. Robert ja Piret käisid vihateraapias.