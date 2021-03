Meil on külas Eesti päritolu Hiina filmistaar Anita Smirnova, kelle uus seriaal on kogunud ühe nädalaga 100 miljonit vaatamist! Saatejuhid saavad endanimelised munad, millest peaksid kooruma tibud! Testime banaanikoorest tehtud peekonit ja vegan kalamarja! Teadlased panevad proovile Roberti ja Jüri ajud - kui sassi on need võimalik ajada - tee kodus test kaasa!