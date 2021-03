Möödunud nädalal lahvatas skandaal, kui nüüd nime Mia Belle Trisna kasutav endine Eesti naisjalgpallur rääkis Kanal2 telesaates «Õhtu», et Nõmme Kalju jalgpallliklubi (nüüdseks) endine treener, Getulio Aurelio Fredo, alustas tema seksuaalset väärkohtlemist, kui naine oli 14-aastane. Juhtum on tõstatanud taas päevakorda teema, kas seksuaalelu alampiiri, mis Eestis on hetkel 14, tuleks kergitada. Justiitsminister Maris Lauri lubas Postimehe otsestuudios, et seadus läheb kindlasti ümberhindamisele, kuid sellega tuleks tegeleda põhjalikult ning nö aeglaselt kiirustades. «See tahe on meil täiesti kindlalt olemas,» selgitas minister, kuid lisas, et pelgalt seadusemuudatus üksi koledaid juhtumeid ära ei hoia.