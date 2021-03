Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles Postimehe otsesaates, et kui Venemaa vaktsiin Sputnik on efektiivne, siis peame võimalusel ka seda kasutama. «Ma arvan, et praegu on olukord, kus riigid konkureerivad, kes saavad kiiremini oma elanikkonna vaktsineeritud,» sõnas ta.