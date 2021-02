Seekordses saates «Otse Postimehest» vaatlesime Aleksei Navalnõi juhtumit ning arutasime Euroopa Parlamendi saadikute Sven Mikseri (SDE) ja Urmas Paediga (RE), millised hoovad on Euroopa Liidul ja Euroopa Parlamendil mõjutamaks Vene võimude kohtumõistmist ning opositsiooniliidrile rakendatud karistusi. Paet leidis Navalnõist rääkides, et tegemist on kahtlemata Venemaal ühe sümboliga, kuid probleemide juured ulatuvad riigis sügavamale. «Ainult tema isik ja tema ümber toimuv ei väljenda kogu selle probleemi ulatust, mis Vene ühiskonnas on,» sõnas Paet.