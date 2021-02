Postimehele on kirjutanud nii mõnigi murelik lugeja, et koroonaproovi aegu on pea võimatu saada, kuna tung testimisele on väga suur. Avaliku testimise koordinaator, Medicumi juhatuse liige Tõnis Alliku sõnul on nakatumise kasvu tõttu prooviandmisele registreeruvate inimeste hulk suurenenud.