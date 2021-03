Suundume telemaailmast filmikangelaste argipäeva ja riputame saatejuhid lakke. Oli kord aeg, mil kõik karud tantsima pandi! Saadet "Tantsud tähtedega" meenutavad võitjad Jan Uuspõld ja Argo Ader. Eeva Esse alustas uue teleprojektiga, kus kellelegi armu ei anta ja rumalusele tehakse 1-0. Kutsusime ta külla, et lähemalt uurida. Kaks sõbrannat on avastanud uue Eesti Nokia - kodumaine vibraator. Kas see võiks tõesti nii olla?