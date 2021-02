Olukord koroonarindel on keeruline ning teadusnõukoda soovitab taas valitsusel kehtestada rangemaid piiranguid – ka näiteks kõikide koolide kaugõppele viimine nädalaks ajaks pärast koolivaheaega. Valitsus arutab seda homme. Tallinna Reaalkooli direktori Ene Saare sõnul ei ole see parim lahendus ning kaaluda tuleks hoopis kontrollimist, et inimesed senikehtestatud vajalikke piiranguid järgiksid.