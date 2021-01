Riigihalduse ministrikandidaat Jaak Aab sõnas Postimehe otsesaates, et järgmisest aastast on uuel valitsuskoalitsioonil plaanis tõsta erakorraliselt vanaduspensioni. «Järgmise aasta aprillist on tulemas keskmise pensioni maksuvabastus ja erakorraline pensionitõus,» teatas ta.