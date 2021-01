Kas Tiit on Tõnu või Tõnu on Tiit on Tiit on ikkagi Tiit ja Tõnu on Tõnu? Külla tulevad Tiit Sukk ja Tõnu Oja ja räägime etendusest "Tiit ja Tõnu". Teeme Neeme Rauaga lõbusa tuuri New Yorki, Moskvasse ja Tallinnasse! Uurime, millised on maailma kõige suuremad spordialad. Kas eestlaste lemmikud üldse mahuvad pildile? Loosime ühele õnnelikule välja auto, päriseks!