Mil määral on Eestis inimestel siiski õigus oma meelsust näidata ja kui palju me erineme teistest Euroopa riikidest, nagu Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa, kus koroonapiirangute vastased suurmeeleavaldused on juba kuid kestnud? Kas koroonaviiruse leviku vastu võitlemine on toonud koalitsiooni ja opositsiooni ühise eesmärgi nimel kokku? Kui kohusetundlik maskikandja eestlane on ja kas keeldude-käskude abil saab nakatumisjuhtumite arvud kontrolli all hoida?