OTSE POSTIMEHEST ⟩ Pevkur abielureferendumist: see on kunstlikult tõstatatud teema EKRE valimisvankri ees

Hanno Pevkur on abieluteemalise rahvahääletuse osas skeptiline ning leiab, et tegemist ei ole riigielu kontekstis piisavalt olulise teemaga, et selle tarvis riigikassast umbes kaks miljonit eurot võtta. «Meil on hetkel ühiskonnas hoopis olulisemaid teemasid – alates koolipsühholoogidest ja väga paljudest teistest küsimustest, mis on täna rahastamata ja nõuavad oluliselt väiksemat summat,» leiab Pevkur. Tema hinnangul ei tunne väga suur osa ühiskonnast end antud teemast üldse puudutatuna ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on selle küsimuse kunstlikult tõstatanud, et kohalike omavalitsuste valimiste eel see enda valimisvankri ette rakendada. Riigikogu õiguskomisjoni liige Kert Kingo (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) tunneb seevastu, et rahvahääletuse korraldamine on oluline ning võib parandada katkist ühiskonda. «Ma usun südamest, et abielureferendum vähendab seda lõhet ühiskonnas, mis tekkis kooseluseaduse jõulise vasuvõtmisega,» usub Kingo.