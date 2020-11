Otse Postimehest ⟩ Justiitsminister Raivo Aeg: mind on vääriti mõistetud

Ei, kaugel sellest. Uuriv ajakirjandus, sõltumatu ajakirjandus ja demokraatlik ühiskond, need on lahutamatud, nad kuuluvad ühte. Kui me räägime, millest see teema alguse sai – riigivara väärkasutamine, siin on lennanud ka korruptisoonisüüdistused - mina olen alati seda tauninud. Ma olen alati tunnustanud ka uurivat ajakirjandust, kui nad on tulnud ka õiguskaitseorganitele appi ja aidanud paljastada neid väärkasutusi ja kuritarvitusi. See on igati tervitatav. Aga ma aiman, kuhu me selle jutuga tüürime. Neljapäeval valitsuse pressikonverentsil ma ütlesin, et ma palusin riigiprokuratuurilt hinnangut väljakujunenud olukorrale. Õhtuleht selle teema käsitlusega tõi välja hulgaliselt pilte, kus olid fikseeritud ametiauto väärkasutuse käigus ka Mailis Repsi lapsed. See minu meelest ei ole päris kohane õigusriigile, kui laste huve sellises mahus minnakse kahjustama, et neid esmalt jälitatakse eraviisiliselt pikemat aega ja siis ka avalikus meedias seda presenteeritakse.