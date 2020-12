Räägime uuest äpist, mis annab teada, kas sul on oht minna paksuks, põdeda diabeeti või hoopis gluteenitalumatus. Kes või mis on "õkve"? Testime uudissõnu näitleja Nikolai Bentsleriga. Briti kuninglik perekond on peale printsess Diana surma aastaid oma mainet silunud. Teeme monarhia hapust seisust juttu Stella K. Wadowskyga ja testime Weekendi uut ostulahendust.