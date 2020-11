Mart Kalm: kõik monumendid on mingil moel ideoloogilised

Tema sõnul tekitavad uued monumendid sageli emotsioone, kuna alati on inimesi, kes tahavad midagi uut ja on inimesi, kes ei taha uut. «Ilmselt on inimesi, kes ei pea Jaak Joalast ja neile lihtsalt ei meeldi, et tuleb Joala monument. Ilmselt on ka inimesi, kellele ei meeldi selle monumendi kunstiline lahendus. On kolmandad, kellele meeldivad mõlemad. Meeldib või ei meeldi variantide hulk on alati lõputu,» rääkis Kalm.