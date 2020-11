Üllatav, aga tõsi! Kui naised murravad pead selle üle, miks mees teda petab, siis selgub, et ka mehed ise on sama nõutud. Kuulus kullaärimees Alar Tamming andis välja raharaamatu. Kui te arvate, et aimate, millest seal juttu tuleb, siis te eksite. Robert Rool on leidnud kõige veidrama asja, mida ühele naisele kinkida võiks! Lõime kaasa Maxima inglikampaanias ja täitsime laste jõuluunistusi.