Jaan Tammsalu: heatahtlikkus ja hoolimine aitab hirmust üle saada

Tammsalu sõnul on mõni köhatus kellegi jaoks kohutavalt hirmutav, aga mõne teise inimese jaoks on see lihtsalt köhatus.

«Meil on kaasasündinud hirmud, aga on ka kultiveeritud hirmud, millega meid toidetakse ja meie võtame need põnevusega vastu. See põnevus võib aga lõppeda sellega, et me kardame järgmist sammu astuda – emale külla ja vanaema vaatama minna. Hirm võib tekitada olukorra, kus me kordades suurendame lähedaste kannatusi, kui see haigus tegelikult kannatusena põhjustada võiks,» märkis Tammsalu.