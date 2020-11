«Jukuraadio» on külas endisel peaministril Mart Laaril

«Mart tõmbab huvitavaid paralleele tänase ja olnu vahel», ütles saatejuht Juku-Kalle Raid. «Näiteks räägib Mart, et kui ta külastas 1991. aastal Rootsi Riigipäeva (Riksdagi), hämmastas teda tõsiselt, milliste küsimustega seal tegeleti. Samal ajal, kui Vilniuses surid vene soomusmasinate roomikute all inimesed, Riia vanalinn oli barrikaadides ja Toomkirik muudetud laatsaretiks, Tallinnas valmistati aga Molotovi-kokteile, arutati Rootsi parlamendis loomade õiguste hartat ning milliseid lisandeid võib viineris kasutada, et seda tohiks üldse viineriks nimetada. Meil võis inimene end juba õnnelikuks pidada, kui kuskilt üldse viineri välja võlus,» rääkis Raid.

«Samuti üksijäetuse tunne. Ja kuidas suudetakski siin meie vabadusjanu ja meeleheidet mõista, kui elatakse sedavõrd teistsuguses maailmas. See ei ajanud mind isegi mitte nii palju vihale, sest milles olid nemad süüdi, et olid normaalsetes oludes kasvanud,» räägib endine valitsusjuht. «Pigem käis peast läbi kuratlik mõte, et huvitav, millal ei pea Eestis enam muretsema vene tankide või selle pärast, kas nurgapoes täna vorsti on ja millal hakkab Eesti parlament tegelema sama «huvitavate» eelnõudega.»