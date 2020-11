OTSE POSTIMEHEST ⟩ Opositsioonijuhid EKREst: Kõik teised erakonnad on Eestit ehitanud, nemad lõhuvad

Kallas: Esimene võit oli see, et Mart Helme astus tagasi. Ja nii, nagu ütles Martin Helme oma pressikonverentsil, siis see oli seetõttu, et opositsioon kavandas umbusaldust ja seda me neile ei kingi. Sellest võib välja lugeda, et see oleks läbi läinud ja ta läks siis vabatahtlikult.