Küsimused, millele püütakse vastust leida, keerlevad üksikisiku rolli üle ajaloos. Kas inimene on ajaloos muutunud või mitte? Miks ei suuda inimkond midagi ajaloost õppida? Kas muutused on inimesele sisse kodeeritud või vajame nende elluviimiseks karismaatilisi liidreid? Kas on õige väita, et ajalugu on meie kõigi isiklike otsuste summa? Või laiemalt, kas ajalugu on paratamatus, juhuslikkus või seaduspärasus?