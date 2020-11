Asjur Roraff: Eesti-USA suhted jäävad valimistulemusest sõltumata tugevaks

Kuidas te võtaksite kokku Ühendriikide ja Eesti koostöö viimase nelja aasta jooksul, mil Valges Majas on olnud president Trump?

Ma arvan, et neil aastatel on koostöö olnud väga tugev. Kui vaadata tagasi USA ja Eesti suhte ajaloole, minnes tagasi aega, kui Eesti taastas oma iseseisvust, on see suhe olnud väga tugev. Meil on viimase nelja aasta jooksul olnud mitmeid Eesti visiite – sealhulgas asepresident Pence, spiiker Paul Ryan, mitmeid visiite riigi- ja kaitseametkondadest ja on olnud ka mitmeid delegatsioone kongressist, John McCain oli siin. Ja ma arvan, et Kongressi delegatsiooni puhul on näitajaks see, et toetus Eestile on kaheparteiline – nii demokraatide kui ka vabariiklaste poolt. President Trumpi juhtimisel on see suhe jõudnud uuele tasemele ja ma eeldan, et see nii ka jätkub.

Millistes valdkondades oleks teie hinnangul veel arenguruumi?

Ma ei leia, et arenguruumi eriti oleks. Ma näen, et on ruumi elevuseks, intensiivistumiseks, turvalisuse valdkonnas on alati rohkem tööd vaja teha ja sellega pean ma silmas, et meie toetus Eestile ja NATO-lt läbi Eesti ja USA sõjaväe ühiste õppuste ja harjutuste tulenev turvalisus on midagi, milleks otsime saatkonnas alati rohkem võimalusi. Aga üldiselt, mis puudutab koostööd, ei näe ma selles osas nõrku kohti, ehkki alati saaks kõikjal midagi enamat teha.

Presidendivalimiste kampaania on olnud üsna riiakas ja karm, kui palju seesugune kampaaniaperiood mõjutab hetkel näiteks Eesti ja Ühendriikide koostööd või kandub see üldse kuidagi üle ka välispoliitikale?

Tegelikult mitte. Oleme mõlemad demokraatlikud riigid ja saame aru, et valimised suurendavad inimeste osavõtlikkust, entusiasmi ning pealkirju, kuid igapäevastes asjades, arvestades valitsuste koostööd, siis valimised sellele mõju ei avalda. Me räägime igapäevaselt terrorismivastasest tööst ning üks teema, mida mina enda Eesti valitsuses olevate kolleegidega arutan, on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogus. Seal räägime maailmast – Iraanist, Liibüast ja Valgevenest. Meil on valimistest sõltumata väga palju teha. Seega pole valimistel mingit mõju selles osas olnud.

Kui palju on nende valimiste kampaania teie hinnangul erinenud eelmiste valimiste omast?

Kõik valimised on erinevad. Väga palju on näha entusiasmi ja osavõtlikkust. Kui vaatame USA eelhääletuse numbreid, siis maakonnas, kus ma elan, on juba praegu osalenud rohkem inimesi, kui eelmistel valimistel, sest meil on eelhääletuse ja posti teel hääle andmise võimalus. Loomulikult on Ühendriikides emotsioonid hetkel laes. Need on viiendad või kuuendad valimised, kus ma oma hääle andnud olen ja USA presidendivalimistel on alati palju kaalul ning seega on alati ka palju võimendunud emotsioone.

Kuidas on COVID-19 pandeemia mõjutanud USA poliitikat kõrgemal tasemel?