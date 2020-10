OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kristo Reinsalu: isejuhtivad lennukid on reaalsus, puudu on vaid inimeste julgus

Eesti lennundusklastri juht Kristo Reinsalu ütles «Otse Postimehest» saates, et tänapäeval võivad suured reisilennukid õhku tõusta nii, et pardal pole mitte ühtegi pilooti. «See on tehniliselt võimalik, aga ma arvan, et takistuseks saab inimeste julgus,» märkis ta.