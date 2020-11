Vaatajad otsustasid, et on aeg Kelly Sildaru jäävanni pista! Kunagisest tänavapoisist on saanud edukas ettevõtja. Kuidas jõuda tänavalt troonile - küsime talt endalt. Külla tuleb andekas Tanja Mihhailova-Saar, kellega kisuvad asjad võib-olla pisut liiga emotsionaalseteks.