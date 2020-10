Kui Mart Helme Deutche Wellele antud intervjuu järel võis veel tunduda, et siseminister peab tagasi astuma, siis nädala lõpuks on jõutud olukorda, kus mitte midagi juhtunud ei ole, mõtiskles Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja. «On sarjatud teineteist, on öeldud halvasti. Aga tegelikult on jäänud kõlama valitsuse seisukoht, et üks minister võib endale kõnepruugis lubada ükskõik mida ja sellest suuremat midagi ei juhtu.»