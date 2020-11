Stuudios on seitse pontsakat meest, kes otsivad enda punti kaheksandat liiget, et üheskoos saledaks saada! Täna on "Mehed teevad õhtusööki" päev. Mis siis muud, kui paneme potid-pannid tulele. Anname stardi jõuluajale ja aitame kaunistada ühte Tallinna korterelamut. Paneme andekad klahvimängijad Rene Puura ja Frants Tikerpuu proovile.