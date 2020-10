Somelar: osa ühiskonnast tajub koolikriisi nagu «Titanicu» esimese klassi reisijad

Olukord on väga keeruline olnud viimased 15 aastat ja on selle aja jooksul läinud üha tõsisemaks. Minu poeg on sarnaselt minuga ajaloohuviline ja me vaatasime nädalavahetusel filmi «Titanic». Mingil hetkel ma tundsin, et osa Eesti ühiskonnast tajub haridussüsteemis toimuvat nii, nagu selles filmis esimese klassi reisijad. Nad ei suutnud uskuda, et laeva esimesel tekil on juba vesi sees. Tänane kriis on üsna tugev ja saavutab lähimatel aastatel oma haripunkti.